Брюссель. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Ряд ключевых для Сербии вопросов - проблему автономного края Косово и Метохия, ситуацию на Западных Балканах, экономическое, энергетическое и военно-техническое сотрудничество с Россией намерен обсудить сербский президент Александр Вучич в среду на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я надеюсь на хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это важная встреча для Сербии, поскольку мы обсудим все ключевые вопросы - Косово и Метохию, региональные проблемы, двустороннее сотрудничество", - сообщил Вучич в преддверии визита в интервью сербскому телеканалу РТС.

По его словам, особое значение для Сербии имеет тема двустороннего сотрудничества и расширение торгового обмена, в частности в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры.

"Для нас важно продолжение переговоров о двустороннем сотрудничестве после подписания торгового соглашения с Евразийским союзом. Мы узнаем, как и на каких основаниях мы расширим наш торговый обмен", - сказал президент Сербии.

"Ключевым вопросом для нас остается газоснабжение. Мы не знаем, что будет происходить в отношениях между Россией и Украиной, и у нас вся страна может оказаться под угрозой, если мы не решим эти вопросы с нашими российскими партнерами", - подчеркнул он.

"Я не говорю, что это значит для домохозяйств. Без газа нет промышленности, нет ничего, и для нас это ужасная проблема. Я неоднократно об этом разговаривал с президентом Путиным ", - добавил Вучич.

"Мы так и не можем получать газ через Болгарию, до сих пор Сербия получает газ через Украину и Венгрию. Мы обеспечили себя газом, заполнили наше хранилище "Банатски двор", где может находиться 450 млн кубометров газа, мы создали дополнительные объемы еще для 100 млн кубометров газа для того, чтобы в первом квартале (2020 года) мы могли бы поставлять 2-2,5 млн кубометров в сутки, поскольку мы не можем больше. В соответствии с договором с Россией мы имеем 6,2 млн кубометров, но уровень нашего потребления - около 12 млн, и сейчас мы изыскиваем остальное", - сказал президент Сербии.

"Я верю, что русские друзья помогут решить нам эти проблемы", - отметил он.

Вучич в беседе с РТС также поблагодарил Россию за поставку военных вертолетов Ми-35.

"Эти вертолеты входят в число наилучших боевых вертолетов в мире, и в ближайшие дни их покажут общественности. Кое-кто называет их "дьявольскими колесницами", речь идет об ужасно мощных машинах, фантастическом вооружении, - сказал сербский президент. - Российская сторона поставила их раньше срока, и я вижу в этом дополнительный жест дружбы и руку, протянутую Сербии перед визитом в Сочи".

Важная часть встречи, по его словам, будет посвящена сотрудничеству в сфере развития железнодорожной сети в Сербии.

"РЖД совместно с китайцами завершат строительство скоростной линии Нови Сад - Белград до октября-ноября 2021 года. Мы договорились с ними и о строительстве диспетчерского центра стоимостью почти 100 млн евро", - сказал президент Сербии.

"Русские - наши добрые друзья, мы верим в их дружбу, мы должны сохранять и развивать ее для того, чтобы еще лучше понимать друг друга", - подчеркнул Вучич.

Комментируя "шпионский скандал" между двумя странами, он отметил, что вопрос был закрыт в беседе с послом России Александром Боцаном-Харченко.

"Мы сказали правду, наша совесть чиста, мы уверены, что продолжим развивать наилучшие отношения с Российской Федерацией. Хотя и существует то, что нас беспокоит, я бы хотел выслушать их, и проблемы с этим у меня нет", - отметил он.

1ар де

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