Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 9:07 12.10.2018 - 09:07

Берлин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Выборы в земельный парламент Баварии, на которых консервативный Христианско-социальный союз ХСС и социал-демократы из СДПГ, скорее всего, потеряют много голосов, продемонстрируют формирование нового политического ландшафта в Германии, считает профессор политологии Нильс Дидерих, прокомментировавший "Интерфаксу" предстоящие выборы.

Правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Левые", по мнению Н.Дидериха, напротив, наберут голоса, также ожидаемо сильно может выступить партия "Зеленые".

Традиционно в Баварии большинство голосов получала партнерская партия Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель ХСС, второе место было за Социал-демократической партией Германии. В ландтаге - земельном парламенте - текущего созыва из 180 депутатских кресел 101 принадлежит ХСС, 42 - СДПГ, руководит палатой и крупнейшей федеральной землей Германии премьер-министр от ХСС, баварец из Нюрнберга Маркус Зёдер.

Помимо общепринятых федеральных партий в Баварии действует объединение "Свободных избирателей", которые располагают достаточно серьезной поддержкой - у объединения 19 депутатских мандатов, на прошлых выборах в 2013 году "Избиратели" получили 9% голосов. Еще 18 парламентских кресел занимают "Зеленые", они на прошлых выборах получили 8,6% голосов.

По оценке Н.Дидериха, ХСС в настоящее время на фоне противоречий баварских политиков с партнерами по федеральной коалиции, консерваторы теряют голоса. То же самое происходит и с Социал-демократической партией, которая, по выражению политолога, "полностью утрачивает традиционную роль оппозиции".

В результате голоса недовольных политикой как СДПГ, так и ХСС уходят к "Левым", "Зеленым" и правой политической силе "Альтернатива для Германии".

Эти региональные выборы, считает Н.Дидерих, станут показательными для всей страны, так как на следующих выборах - 28 октября в Гессене - общая тенденция, скорее всего, продолжится.

"Это драматически скажется на изменении партийного ландшафта Германии", - убежден политолог, в Институте политологии имени Отто Зура при "Свободном университете" в Берлине Н.Дидерих занимается эмпирическими исследованиями политической социологии.

Если социал-демократы традиционно были в Баварии сильнейшей оппозицией - в 2013 году за них проголосовали 20,6%, а в прошлом году, согласно опросам, еще поддерживали около 10%-14% избирателей, то теперь, считает Н.Дидерих, ситуация изменится.

"Они (СДПГ - ИФ) получат около 11-12% голосов", - полагает он.

На это указывают и результаты последних опросов исследовательского института INSA(опрос от 9 октября, 10% голосов) и InfratestDimap(опрос от 4 октября, 11% голосов). Эти голоса, считает политолог, отойдут к "Зеленым". При этом, полагает Н.Дидерих, в общем раскладе "Альтернатива для Германии" может даже обогнать СДПГ.

"Альтернатива" имеет в Германии реноме популистской и на это есть основания -буквально накануне председателя фракции "Альтернативы" в бундестаге Александра Гауланда уличили в перефразировании Адольфа Гитлера. Историк Вольфганг Бенц обратил внимание на сходство аргументации, использованной в статье лидера партии АдГ для газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг" (FAZ), с речью А.Гитлера, произнесенной на заводе Siemens в 1933 году. Кроме того, известны и другие одиозные высказывания представителей партии - в июне, например, тот же А.Гауланд заявил, что "Гитлер и нацисты - это кучка птичьего помета за более чем тысячелетнюю успешную немецкую историю".

Так или иначе, но по мнению Н.Дидериха по итогам выборов расклад в Мюнхене может выглядеть следующим образом: на первом месте по уровню поддержки с избирателей с потерями окажется ХСС, на втором - "Зеленые", на третьем - "Свободные избиратели". Далее будут следовать СДПГ и "Альтернатива" - в прямом или обратном порядке в зависимости от настроений избирателей и не в последнюю очередь от их явки.

Такой прогноз в некоторой степени подтверждается и результатами опросов - по данным INSAна 9 октября у ХСС будет 33% голосов, у "Зеленых" - 18%, у "Свободных избирателей" - 11%, у СДПГ 10% и у "Альтернативы" - 14%.

По версии InfratestDimapпо данным на 4 октября опрос показал 33% у ХСС, 18% у "Зеленых", 11% у "Свободных избирателей", 11% у и 10% у "Альтернативы для Германии".

Выборы в земельный парламент Баварии пройдут в воскресенье, 18 октября.

1тф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер