Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 19:47 14.10.2018 - 19:47

*** Успех правой "Альтернативы" продолжает общегерманский тренд

Берлин. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Прогноз итогов голосования в Баварии показывает, что избиратели недовольны политикой правительства Ангелы Меркель и решили его "наказать", такое мнение в интервью "Интерфаксу" высказал профессор политологии Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.

"Мы видим, что партии "большой коалиции" в Берлине существенно и чувствительно потеряли в поддержке. Возможно, частично этот результат можно списать на типично баварские причины. Но факт, что крупнейшая оппозиционная партия СДПГ несет очень чувствительные потери, позволяет предполагать, что отношения в "большой коалиции" в Берлине сыграли свою роль в решении очень многих избирателей. И это четкий сигнал того, что избиратели хотели "наказать" "большую коалицию", - сказал политолог.

В воскресенье в Баварии прошли выборы в земельный парламент-ландтаг, экзит-поллы телеканала "АРД" (Infratest Dimap) и "ЦДФ" (Forschungsgruppe Wahlen) показывают ожидаемо низкую поддержку в 35,5% правящих консерваторов из Христианско-социального союза ХСС - теперь ХСС не сможет править самостоятельно, партии придется формировать коалицию.

"Зеленым" опросы прочат второе место (18,5-19%), Социал-демократической партии Германии СДПГ может достаться рекордно низкие 9,5-10% голосов. Также впервые в истории правая "Альтернатива для Германии" может пройти в баварский парламент (11%). Объединению "Свободные избиратели" может достаться 11,5% голосов, Свободной демократической партии Германии - 5%. Партия А.Меркель ХДС образует с ХСС партийный союз, вместе с СДПГ три партии составляют федеральное правительство, так называемую "большую коалицию".

Н.Дидерих также полагает, что успех "Альтернативы" продолжает общегерманский тренд. "Думаю, что большинство избирателей у них - от ХДС, но, возможно, есть и другие, в первую очередь те, которые раньше не голосовали", - сказал политолог.

По его мнению, за "Альтернативу" голосуют "те группы людей, которые осуждают политику в отношении иностранцев и миграционную политику правительства" .

"Это, если хотите, новая националистическая группировка, которая говорит: "Германия для немцев, Германия в первую очередь, мы не хотим иностранцев"", - указал процессор.

По мнению эксперта, результаты выборов в Баварии не являются основанием для выводов о будущих федеральных выборах.

"Основывать прогнозы о будущих парламентских выборах на этом нельзя", - сказал он.

Тем не менее, отмечает он, прогнозы экзит-поллов продолжают общую региональную тенденцию в ФРГ, которая прослеживается и в опросах общественного мнения. "Везде ситуация примерно похожая - ослабление ХДС, обвал социал-демократов. В целом на этом основании можно сделать вывод о большом недовольстве правительством под руководством канцлера Меркель", - отметил эксперт.

1тф де

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер