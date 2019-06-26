Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 6:41

Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство премьер-министра Синдзо Абэ в среду утвердило график выборов в Палату советников, сообщает The Mainichi.

Согласно ему, избирательная кампания начнется 4 июля и завершится выборами 21 июля.

Старший член Либерально-демократической партии, которую возглавляет Абэ, заявил, что правящая партия стремится выиграть, по крайней мере, 63 места или большинство в 124 места в верхней палате парламента совместно со своим партнером по коалиции партией Комэйто.

В настоящее время правящая коалиция не имеет большинства в две трети в верхней палате.

Выборы в Палату советников должны состояться, поскольку шестилетний срок полномочий половины нынешних членов заканчивается 28 июля.

В последние месяцы усилились предположения, что премьер-министр может распустить нижнюю палату - Палату представителей для проведения досрочных выборов. Таким образом, выборы в палаты парламента могли проходить в одно время.

Но, как сообщили изданию высокопоставленные источники администрации, Абэ отказался от двойных выборов.

Палата советников состоит из 242 депутатов, избираемых на шесть лет.

1вз тг

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