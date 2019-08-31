Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 23:30

Берлин. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Выборы в парламенты двух восточных регионов Германии - Бранденбурга и Саксонии - пройдут в воскресенье, сообщают региональные избиркомы.

Как ожидается, в Саксонии крупнейшей партией станет Христианско-демократический союз (ХДС), который до недавнего времени на федеральном уровне возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель. Соцопросы, проведенные в августе, прочат партии от 28% (INSA) до 32% (Исследовательская группа "Выборы"). Второе место может достаться правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В Бранденбурге ситуация несколько иная - там, очевидно, самыми крупными партиями станет социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и АдГ. Согласно опросу исследовательской группы "Выборы" от 29 августа, СДПГ на выборах может получить 22% голосов, а АдГ - 21%. ХДС может рассчитывать на 16,5% голосов.

Результаты региональных выборов в Бранденбурге и Саксонии станут важными индикатором настроений на территории бывшей ГДР. На настоящий момент они характеризуются поддержкой правой "Альтернативы" и растущим неприятием традиционных крупных политический партий ФРГ - ХДС и СДПГ.

Бранденбург - это крупнейшая федеральная земля из числа так называемых "новых" - тех земель, которые вернулись в состав ФРГ после падения "железного занавеса", и одна из самых крупных земель страны по площади территории. Бранденбург располагается вокруг Берлина, столица региона - город Потсдам. Правом избирательного голоса на этих выборах обладает 2,12 млн человек,

Саксония - это шестая по площади земля ФРГ, в регионе проживает около 4 млн человек, правом избирательного голоса из них обладает 3,3 млн человек. Столица региона - город Дрезден, на востоке земля граничит с Польшей и Чехией.

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