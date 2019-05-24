Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 9:15

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Граждане Евросоюза в Чехии и Ирландии в пятницу приступили к голосованию на выборах в Европарламент, сообщают западные СМИ.

Избирательные участки в Ирландии открылись в 9:00 мск и будут работать до 0:00 мск. Всего ирландцы изберут 13 депутатов Европарламента, однако двое из них начнут свою работу только после Brexit, сменив британцев.

Ожидается, что наибольшую поддержку получат либерально-консервативная "Фине Гэл", либеральная "Фианна Файл" и "Шинн Фейн".

Граждане Ирландии также проголосуют за кандидатов в местные органы власти.

Между тем в Чехии, по мнению экспертов, будет зафиксирована низкая явка. Победу на выборах, вероятнее всего, одержит партия ANO премьер-министра Андрея Бабиша. Аналитики ожидают, что ANO наберет около четверти всех голосов, а второе и третье место могут занять "Гражданская демократическая партия" и "Чешская пиратская партия".

Голосование в Чехии займет два дня. Избирательные участки в Чехии откроются в 15:00 мск и закроются в 02:00 по мск в субботу. Затем они откроются в субботу в 12:00 мск и закончат работу в 18:00 мск.

В Великобритании и Нидерландах голосование прошло в четверг. Явка на выборах в Нидерландах составила 42%. Согласно экзит-поллам, больше всего мест - пять - получила Партия труда, четыре места получила Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте, столько же получила партия "Христианско-демократический призыв". По три места досталось консервативной евроскептической партии "Форум за демократию" и "Зеленым левым".

В Великобритании результаты голосования планируют объявить после того, как выборы завершаться во всех странах ЕС, то есть вечером в воскресенье.

В остальных государствах ЕС выборы пройдут 26 мая. Всего в 28 странах Евросоюза насчитывается 426 миллионов граждан, имеющих право голоса.

1мм аю ав

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