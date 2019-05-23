Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 9:04

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Избирательные участки открылись в четверг утром в Нидерландах и Великобритании, дав старт выборам в Европарламент (ЕП), передают западные СМИ.

В Нидерландах избирательные участки будут открыты до вечера четверга, однако результаты голосования объявят лишь в воскресенье.

СМИ отмечают, что в Нидерландах соперничество разворачивается между правящей правоцентристской "Народной партией за свободу и демократию" премьер-министра Марка Рютте и консервативной евроскептической партией "Форум за демократию" Тьерри Боде.

Результаты экзит-поллов в Нидерландах ожидаются в четверг вечером, однако официальные результаты выборов в этой стране объявят не ранее воскресенья.

Ранее Рютте и Тьерри провели телевизионные дебаты, и среди тем обсуждения фигурировали отношения с Россией и миграционная проблема.

Кроме этого, в четверг в 7:00 по местному времени (9:00 мск) началось голосование в Великобритании, которое должно продолжиться до 21:00 по местному времени (23:00 мск).

В голосовании, проходящем в 12 избирательных регионах Великобритании, принимают участие как традиционные политические силы, такие как Консервативная партия, оппозиционная Лейбористская партия, Шотландская национальная партия, Партия либеральных демократов и т.д., так и новые партии - Brexit Party под руководством бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фаража и Независимая группа, созданная депутатами Лейбористской партии из-за несогласия с политикой лидера лейбористов Джереми Корбина.

В пятницу к голосованию приступят жители Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье. В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран,

В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.

Ранее было решено, что после выхода Великобритании из союза 27 из 73 британских мест в Европарламенте будут перераспределены между несколькими государствами-членами ЕС, чтобы компенсировать неполноту их представительства в ЕП, возникшую из-за демографических изменений. Франция и Испания получат по 5 мест дополнительно. Италия и Нидерланды - по 3 места, Ирландия - 2. И еще 9 стран получат по одному депутатскому креслу. Остальные 46 мест планировалось зарезервировать под возможное будущее расширение союза.

Но с учетом проведения европейских выборов в Великобритании количество депутатских кресел в ЕП пока останется прежним: 751.

1аю ав

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