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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 20:12 11.10.2018 - 20:12

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам на своем заседании в Люксембурге 15 октября обсудит развитие политического процесса в Ливии, сообщил в четверг журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Обсуждение политического процесса в этой стране пройдет с ориентацией на перспективу оказания дополнительной поддержки (специальному представителю ООН по Ливии - ИФ) Гасану Саламе в его усилиях по продвижению этого процесса в направлении согласованной цели, то есть проведения в определенный момент выборов в следующем году", - сказал источник, комментируя прессе на условиях анонимности повестку предстоящего совещания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.

Отвечая на просьбу уточнить сроки проведения выборов в Ливии с учетом того, что раньше назывался конец 2018 года, собеседник СМИ отметил: "Все еще рассматривается возможность проведения выборов до конца года. Но конец года стремительно приближается. Вы знаете, что выборы организовать не просто. Их трудно организовывать всюду в мире, но особенно в Ливии".

"Вам приходится заниматься технической стороной вопроса, административной, юридической. Нужна конкретная инфраструктура, заслуживающая доверия и способная дать вам приемлемый, достоверный и прозрачный результат. Сделать все это вот так сходу непросто. Это требует подготовительной работы. К тому же в Ливии такая обстановка с безопасностью, о которой вы знаете не хуже меня. Нам представляется сложным в нынешней ситуации хорошо провести выборы повсюду в стране", - объяснил функционер ЕС.

Он добавил, что в Евросоюзе приветствуются усилия Г.Саламе, но необходимо также, чтобы представители всех сил ливийской политики договорились еще до выборов об их роли для политического будущего страны и стабилизации положения в Ливии. В противном случае, эти выборы, в конечном счете, окажутся всего лишь "изолированным событием с неопределенным результатом", считает источник.

Он подчеркнул, что, поддерживая усилия Г.Саламе, в Брюсселе считают очень важным, чтобы выборы прошли в надежных условиях и не привели "к еще большей неопределенности".

1ов ав

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