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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 16:48 19.03.2018 - 16:48

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Согласно предварительным выводам миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в России, они проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что было отмечено постоянным давлением на критические голоса, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ регистрировала ограничения на свободу собраний, ассоциаций и выражения мнений, а также на регистрацию кандидатов, что сокращало пространство для политического участия и приводило к отсутствию подлинной конкуренции", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

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