Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 17:53 19.03.2018 - 17:53

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Согласно предварительным выводам миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в России, они проводились в чрезмерно контролируемой правовой и политической среде, что было отмечено постоянным давлением на критические голоса, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ регистрировала ограничения на свободу собраний, ассоциаций и выражения мнений, а также на регистрацию кандидатов, что сокращало пространство для политического участия и приводило к отсутствию подлинной конкуренции", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

Ссылаясь на наблюдателей, представитель ЕВС сообщает о создании "неравноправного игрового поля" для конкурентов в избирательной кампании из-за непропорционального охвата средствами массовой информации. По его словам, усилия по увеличению явки преобладали над кампаниями конкурентов, а ряд активистов, которые подвергли сомнению легитимность выборов, был задержан.

"В целом миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ признала, что Центральная избирательная комиссия эффективно и открыто проводила выборы, и в этот день (голосования - ИФ) они прошли упорядоченным образом, несмотря на недостатки, связанные с тайной голосования и прозрачностью подсчета голосов", - признали в ЕВС.

В Брюсселе ожидают, что в России рассмотрят нарушения и недостатки, о которых сообщает миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ, "поскольку они противоречат обязательствам России перед ОБСЕ и другим международным обязательствам".

В заявлении повторяется, что Европейский союз "не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове". В связи с этим работа наблюдателей БДИПЧ и участие дипломатов государств-членов ЕС в наблюдательной деятельности "ограничивалось признанной территорией Российской Федерации".

"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

Ов ***/ вв

Neuer Inhalt Horizontal Line