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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 10:41 24.06.2018 - 10:41

Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что голосование на досрочных президентских и парламентских выборах в стране проходит в спокойной обстановке, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

"До сих пор мы не получали никакой информации о каких-либо нарушениях на выборах. Все голосуют в спокойной обстановке", - сказал А.Гюль журналистам.

Досрочные президентские и парламентские выборы проходят в воскресенье в Турции. Избирательные участки по всей стране откроются в 08:00 по местному времени (8:00 мск). Их работа завершится в 17:00.

В ходе выборов избирателям выдаются сразу два бюллетеня, на одном из которых перечислены кандидаты на пост президента страны, на другом - кандидаты в Великое национальное собрание Турции (парламент).

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