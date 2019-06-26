Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 19:21

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Российская делегация успела проголосовать на выборах генерального секретаря Совета Европы, сообщил журналистам постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", успели ли российские делегаты проголосовать на выборах генсека СЕ и выборах Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ Солтановский сказал: "Да, всё успели".

Ранее делегация РФ заявила, то не будет голосовать на выборах генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий делегации.

Голосование по избранию генсека СЕ заканчивалось в 18.00 по страсбургскому времени. Голосование по полномочиям делегации РФ также пришлось примерно на 18.00.

"Попадали в технический цейтнот",- сказал Солтановский. Он отметил, что могла сложиться ситуация, при которой российская делегация не успела бы проголосовать. Однако, по словам Солтановского, благодаря действиям председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, этой ситуации удалось избежать. "Это важный момент", - сказал представитель РФ при Совете Европы.

1на ан

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