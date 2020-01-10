Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 22:00

Пекин. 11 января. ИНТЕРФАКС - В субботу 19 млн избирателей китайского острова Тайваня должны будут избрать главу администрации.

Им предстоит сделать выбор из двух кандидатов: нынешнего руководителя Цай Инвэнь, представляющую Демократическую прогрессивную партию, и Хань Гоюя, выдвиженца от партии Гоминьдан.

Цай Инвэнь, которая возглавила Тайвань в мае 2016 года, выступает за провозглашение независимости острова.

Хань Гоюй, мэр города Гаосюн, известен как сторонник более тесных отношений с материковым Китаем. Он считает, что только они могут обеспечить безопасность и процветание тайваньского населения.

Пекин, отмечают наблюдатели, вне всяких сомнений отдает предпочтение Хань Гоюю. Вместе с тем, они считают, что больше шансов на победу у Цай Инвэнь, поскольку ее партия обладает большинством в парламенте, а также в связи с тем, что действие поддерживаемых центральным правительством Китая властей Гонконга в отношении протестных акций пугает избирателей.

Одновременно с выборами главы администрации пройдут выборы в Законодательный Юань - парламент Тайваня.

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