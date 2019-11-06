Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 13:00

Лондон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что декабрьские внеочередные выборы в парламент способны изменить Великобританию и сделать ее "благостным местом", сообщает в среду телеканал Sky News.

"Эти выборы - единственный шанс за целое поколение изменить нашу страну", - заявил Корбин во время предвыборной речи.

Он подчеркнул, что "это шанс восстановить систему здравоохранения... за счет налогообложения" таких представителей общества как высокопоставленные чиновники.

Корбин отметил, что "не может дождаться 12 декабря для (осуществления - ИФ) реальных изменений".

Ранее в среду сообщалось, что после роспуска парламента в Великобритании официально стартовали предвыборная кампания.

Выборы в Великобритании запланированы на 12 декабря. Лейбористская и Консервативная партия традиционно становятся главными конкурентами за право сформировать правительство.

1ви аю

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