Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 20:45

Париж. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман заявил, что результаты выборов на Украине - следствие усталости украинцев от коррупции, а также боевых действий на востоке страны.

"Во-первых, эти выборы показывают неприятие (политики - ИФ) президента Порошенко, который позволил процветать коррупции", - сказал Ж.-П.Шевенман в эфире радиостанции "Эроп-1".

"Но это также показывает желания украинцев, которые устали от войны в Донбассе", - отметил он.

Спецпредставитель Франции указал на важность урегулирования конфликта на востоке Украины как для самих украинцев, так и для Европы в целом.

"И я думаю, что если Зеленский сделает это, то будет прекрасно как для украинцев, так и для всей Европы", - отметил Ж.-П.Шевенман.

Однако он подчеркнул, что нельзя не обращать внимания на то, что есть люди, которые заинтересованы в затягивании этого конфликта.

"Нельзя недооценивать и то число людей, которые хотят, чтобы конфликт продолжался. И пока ситуация на Украине не стабилизируется, Европа сама не сможет стать хозяйкой своей судьбы", - сказал политик.

Во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, уверенно побеждает кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский. По итогам обработки ЦИК 99% электронных протоколов, за него проголосовали 73,21% избирателей, тогда как П.Порошенко набирает 24,46% голосов.

П.Порошенко уже поздравил В.Зеленского с победой.

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