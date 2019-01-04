Выборы 2019 г. в ЕС могут изменить соотношение политических сил - Чижов

Брюссель. 4 января. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью "Интерфаксу" воздержался от прогнозов результатов предстоящих в мае 2019 года европейских выборов и предложил дождаться, что покажет будущее.

"Ожидаемые в 2019 году изменения касаются не только персоналий. В зависимости от исхода майских выборов в Европарламент изменится, как можно предполагать, соотношение сил на политической арене Евросоюза в целом", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

По его мнению, с позиции сегодняшнего дня видится, что Европарламент следующего созыва "обещает быть еще более пестрым, нежели нынешний - кстати, тоже более пестрый, чем предыдущий". "Но такова, видимо, общая тенденция. Я бы ее назвал кризисом политического мейнстрима ЕС", - заявил В.Чижов.

По его словам, на фоне этого кризиса политического мейнстрима, "во-первых, набирают влияние, вес партии, находящиеся на флангах политического поля". "Имею в виду и левый, и правый фланги. И еще неизвестно, на каком из них это происходит сильнее. А во-вторых, растут также евроскептические настроения. Есть и проявления национализма в разных формах во многих странах", - объяснил постпред.

Он отметил и появление "новых действующих лиц". "Те же "желтые жилеты", которые стали символом спонтанного протеста во Франции, этой страной не ограничились. Здесь, в Брюсселе, на перекрестке напротив нашего постпредства в ходе акции бельгийских "желтых жилетов" были сожжены две полицейские машины. Были раненые, задержанные. Нечто похожее не так давно наблюдалось и в Лиссабоне. В Каталонии все это наложилось на затяжной конституционный кризис", - отметил дипломат.

"В общем, воздержимся от прогнозов и будем наблюдать. Ближайшее будущее покажет", - предложил глава российской дипломатической миссии в ответ на просьбу агентства прокомментировать предстоящие в ЕС майские выборы.

Полностью интервью В.Чижова будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/. / 1ов ки+2

Neuer Inhalt Horizontal Line