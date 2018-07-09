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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 6:24 09.07.2018 - 06:24

Гонконг. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Пловцы, которые в минувшее воскресенье вывели четверых из 12 детей, а также их сопровождающего, заблокированных в пещере на севере Таиланда, продолжат операцию в понедельник, сообщил министр внутренних дел Анупонг Паочинда.

В понедельник состоялось совещание, на котором обсуждались детали продолжения спасательной операции. Было принято решение задействовать тех же пловцов, поскольку они хорошо знакомы с ситуацией в пещере и уже имеют воскресный опыт эвакуации детей.

По словам министра, по маршруту эвакуации будут размещены дополнительные баллоны с кислородом, что может занять несколько часов.

В воскресенье спасателям удалось благополучно вывести из пещеры четырех из 12 членов детской футбольной команды и их тренера. Все они оказались заблокированы в пещере наводнением еще 23 июня.

Как ожидается, все оставшиеся девять человек могут быть выведены из "заточения" в понедельник. Глава МВД сказал, что четверо из спасенных детей чувствуют себя хорошо, но направлены в больницу для детального медицинского освидетельствования.

Власти и штаб по спасению пытаются ускорить процесс в связи с неблагоприятными метеопрогнозами, не исключающими новые ливневые дожди, что может значительно осложнить операцию.

1гк гс

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