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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 17:09 20.06.2018 - 17:09

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сам он не очень доволен инициативой созыва неформальной рабочей встречи в воскресенье в Брюсселе руководителей ряда стран ЕС по вопросам миграции и предоставления убежища.

"Мне не нравится созыв этого совещания. Но я готов ответить на пожелания некоторых пригласить в ближайшее воскресенье в Еврокомиссию не те государства-члены, которые затронуты (и если я их так назвал, это было неправильно), но те государства-члены, которые заинтересованы", - сказал глава Еврокомиссии на пресс-конференции в среду в Брюсселе после встречи с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

Вместе с тем, Ж.-К.Юнкер признал, что из-за большой повестки саммита ЕС 28-29 июня, включающей ряд разных тематических обсуждений, было бы полезно обменяться идеями до главного совещания Европейского совета.

На примере главы бельгийского правительства Шарля Мишеля, захотевшего присоединиться к участникам встречи, председатель Еврокомиссии уточнил, что на совещание ждут всех тех руководителей, которые пожелают в нем участвовать. И они будут добавлены к первоначальному списку приглашенных лидеров.

"Я сказал своим собеседникам вчера вечером (канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону в Берлине - ИФ), что не может быть речи о том, чтобы мы, начиная с воскресенья, диктовали бы другим государствам-членам, какую линию поведения им избрать. Это инклюзивный процесс, но который нуждается в подготовке", - объяснил Ж.-К.Юнкер.

По содержанию совещания, продолжил глава ЕК, у него есть идеи, которые он не станет излагать журналистам, так как, "когда у вас есть стратегия, не объясняйте ее, иначе вы ее проиграете до того, как она сможет продемонстрировать свои достоинства".

"Настоящее совещание будет в конце следующей недели, а не в воскресенье. (В воскресенье) это будет неформальное подготовительное совещание", - сказал Ж.-К.Юнкер в ответ на вопросы о возможных последствиях этой встречи для миграционной политики ЕС, шенгенских правил и вообще судьбы Евросоюза.

"Чтобы не было ошибочных комментариев, - добавил председатель Еврокомиссии, - предупреждаю, что в воскресенье не будет пресс-конференции. Не заявляйте после совещания, что пресс-конференции не было, потому что мы якобы не пришли к согласию. Я говорю вам об этом сегодня, чтобы вы, в отличие от меня, были в состоянии воспользоваться свободным воскресеньем".

Отвечая на те же вопросы, Э.Филипп предложил дождаться итогов работы совещания и не заниматься предсказаниями.

"Лучший способ работать над этой темой - это работать упорядоченным образом и вместе с нашими европейскими партнерами, чтобы иметь возможность обменяться мнениями и предложить эффективные инструменты", - заявил французский премьер-министр.

Как сообщалось, председатель Еврокомиссии Ж.-К.Юнкер объявил в среду, что созывает неформальное рабочее совещание руководителей ряда заинтересованных стран ЕС по вопросу миграции и предоставления убежища.

"Цель совещания, которое состоится в воскресенье в штаб-квартире (Евро)комиссии в том, чтобы провести работу над европейскими решениями ввиду Европейского совета (28-29 июня - ИФ)", - говорилось в коммюнике ЕК об этой инициативе.

"Совещание состоится на уровне глав государств и правительств", - сказано в документе.

Ранее в Берлине сообщили, что неформальная встреча глав ряда государств ЕС, которые обсудят тему миграции, состоится в Брюсселе в ближайшее воскресенье с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По информации агентства DPA, на встречу приедут представители Австрии, Италии, Франции, Греции, Болгарии и Испании.

Как ожидается, А.Меркель в преддверии саммита ЕС, который запланирован на 28 и 29 июня, будет искать двухсторонних решений миграционной проблемы с представителями стран, в которых больше всего мигрантов и которые несут наибольшую нагрузку.

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