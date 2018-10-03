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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 17:53 03.10.2018 - 17:53

*** Директор NASA Брайденстайн и глава "Роскосмоса" Рогозин должны встретиться в октябре

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Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Утверждение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что отверстие в пристыкованном к МКС "Союзе" не является дефектом производства, не означает, что оно было сделано со злым умыслом, говорится в заявлении NASA, распространенном в среду.

"Российские СМИ недавно сообщили, что глава (Роскосмоса - ИФ) Рогозин заявил, что отверстие не было производственным дефектом. Исключение версии о производственном браке указывает на то, что это исключительный случай, который не оказывает влияния на производство в будущем. Этот вывод не обязательно означает, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом", - говорится в заявлении NASA.

В нем отмечается, что специалисты "Роскосмоса" и NASA совместно расследуют этот инцидент, чтобы установить его причины.

Также в заявлении указано, что "11 октября американский астронавт Ник Хейг и российский космонавт Алексей Овчинин стартуют к МКС на российском "Союзе МС-10" с космодрома Байконур в Казахстане", в это же время состоится первая встреча Д.Рогозина и директора NASA Джима Брайденстайна.

"Директор Брайденстайн, как ожидается, должен посетить запуск и планирует встретиться с господином Рогозиным. Это будет их первой личной встречей. Они провели телефонный разговор 12 сентября, в ходе которого обсудили утечку на МКС", - подчеркивается в нем.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожает возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

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