Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 17:48

Вашингтон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел заявил, что ожидаемый вывод американского контингента из Сирии укрепит позиции России на Ближнем Востоке.

На слушаниях в Конгрессе Дж.Вотел сказал, что Россия отреагировала позитивно на новость о решении президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

"Они рассматривают это (вывод американского контингента из Сирии) как возможность заполнить пробел. Это сделает Россию более серьезным игроком в Сирии. Это, конечно, будет способствовать укреплению России на Ближнем Востоке. Это позволит им улучшить позицию", - сказал генерал на слушаниях в Конгрессе.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) - выполнена. Газета Wall Street Journal сообщала, что окончательно вывести войска из Сирии США планируют к концу апреля.

Однако коалиция по борьбе с террористами в Сирии продолжает освобождать оставшиеся небольшие участки в Сирии, подконтрольные боевикам ИГ.

1кю ар ав

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