Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 0:16

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Выдвижение новых санкций против РФ приравнивается к пособничеству террористам, сообщили в МИД РФ.

"В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии". Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов", - говорится комментарии, размещённом на сайте МИД РФ.

В нем отмечено, что санкции не возымели должного эффекта, Россия будет продолжать борьбу с террористами в Сирии.

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