Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Выдвижение новых санкций против РФ приравнивается к пособничеству террористам, сообщили в МИД РФ.
"В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии". Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов", - говорится комментарии, размещённом на сайте МИД РФ.
В нем отмечено, что санкции не возымели должного эффекта, Россия будет продолжать борьбу с террористами в Сирии.
1мт ад