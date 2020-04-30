Иерусалим. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Юридический советник правительства Авихай Мандельблит не видит юридических препятствий для того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху сформировал коалиционное правительство, сообщают в четверг израильские СМИ.

По мнению Мандельблита, который в ноябре выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, а в январе передал обвинительное заключение в суд, Нетаньяху "может формировать правительство".

На следующей неделе, как ожидается, суд должен вынести решение по этому вопросу.

Сам Нетаньяху отвергает обвинения и называет их политически мотивированными.

Как ожидается, Нетаньяху будет занимать пост премьера первые полтора года, а оппозиционер Бени Ганц - следующие полтора года.

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