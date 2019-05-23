Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 10:00

Рим. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Итальянские следователи обвинили водителя попавшего в ДТП туристического автобуса в убийстве и в причинении вреда здоровью пассажиров, сообщает в четверг агентство АНСА.

"Мужчине, которого в Сиене допросили сотрудники дорожной полиции и представители судебной власти, предъявлены обвинения в убийстве и нанесении вреда здоровью в результате ДТП", - отмечает агентство.

В настоящий момент водитель автобуса находится под стражей. Ожидается, что в течение дня его арест будет одобрен судебным следователем.

Туристический автобус перевернулся и слетел с автотрассы Сиена-Флоренция накануне утром. Автобус направлялся в Сиену из города Монтекатини. В результате инцидента погибла 40-летняя россиянка, предположительно, туристический гид, 37 человек пострадали, причем 19 из них - граждане РФ.

Прокуратура Сиены завела расследование в отношении 35-летнего водителя. Трагедия могла произойти из-за того, что водитель автобуса отвлекся от дороги.

1тэ ар

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