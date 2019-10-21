Каракас. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Выплаты по облигациям венесуэльской нефтеперерабатывающей компании Citgo, работающей в США, становятся проблемой для лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне считают законным президентом Венесуэлы, пишет The Financial Times.

Когда Гуайдо получил контроль над Citgo, казалось, что это дает ему финансовый рычаг для эффективного противостояния президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, которого Вашингтон называет нелегитимным. Однако сейчас Citgo находится под угрозой потери активов в том случае, если она не проведет очередной платеж по бондам, что создает проблемы Гуайдо и является источником конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа.

При ее поддержке контроль над Citgo перешел от правительства Мадуро к команде Гуайдо. И теперь лидер оппозиции надеется на американскую помощь в защите активов нефтекомпании от кредиторов, однако лоббисты предупреждают президентскую администрацию о необходимости избегать такого шага, поскольку он создаст нежелательный прецедент.

"Сигналы, которые мы получили от администрации, не являются хорошими", - приводит FT слова представителя венесуэльской стороны, который близок к переговорам с США. Одним из наиболее громких сторонников Гуайдо был советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, однако он в прошлом месяце покинул этот пост.

Citgo 28 октября должна провести амортизационные выплаты на сумму $913 млн по обеспеченным контрольным пакетом акций компании облигациям с погашением в 2020 году.

После того, как американское правительство передало контроль над Citgo Гуайдо, получать доходы компании стал он, в связи с чем обслуживание долгов компании также перешло на него. При этом Гуайдо назначил альтернативные советы директоров как в Citgo, так и в государственную нефтекомпанию PdVSA, которой принадлежит Citgo.

Опасаясь потери Citgo, оппозиция аккуратно проводила платежи по бондам, хотя выплаты на десятки миллиардов долларов по другим видам госдолга (включая задолженность PdVSA) находятся в дефолте. Но теперь Гуайдо ищет возможности уклониться от этого и достичь соглашения с держателями облигаций. В том числе он может попросить американский суд аннулировать данный выпуск, ссылаясь на то, что Мадуро не запрашивал у контролировавшегося оппозицией Конгресса разрешения на использование акций Citgo в качестве обеспечения.

Однако Русс Даллен из Caracas Capital Markets считает этот аргумент слабым, в том числе потому, что команда Гуйадо легитимизировала бумаги, проведя по ним процентные выплаты на сумму $71 млн в мае. Оппозиция надеялась окончательно лишить власти Мадуро до значительных октябрьских выплат, но поскольку этого не произошло, команда Гуайдо теперь заявляет о том, что сделала майские платежи "против своей воли".

"Юридические условия по этим бондам кристально ясны, - отмечает Иан Дэн из Ashmore, одного из крупнейших держателей бондов Citgo с погашением в 2020 году. - Если выплаты не будут произведены вовремя или в грейс-период и полностью, то по американским законам мы получаем право на активы обеспечения... Мы должны получить доступ к акциям Citgo".

Citgo (штаб-квартира в Хьюстоне) имеет мощности по переработке 750 тыс. баррелей нефти в сутки, эксплуатирует 48 терминалов, 3 собственных трубопровода и 6 магистралей в совместном владении. Венесуэла пытается сохранить Citgo, несмотря на тяжелую ситуацию в экономике и трудности с обслуживанием долга, так как ее НПЗ гарантируют переработку венесуэльской нефти на фоне возможных проблем с нуждающимися в ремонте мощностями внутри страны.

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