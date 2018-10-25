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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 19:26 25.10.2018 - 19:26

*** Тревога оказалась ложной

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Бухарест/Тбилиси. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет авиакомпании Wizz-Air, летевший в четверг из Грузии в Польшу, приземлился в Бухаресте из-за угрозы взрыва бомбы на борту.

Как сообщило Национальное радио Румынии, около 17:00 мск самолет приземлился в аэропорту "Отопень" близ столицы Румынии.

По данным радиостанции, самолет совершил посадку после того, как неизвестный сообщил о заложенной на борту бомбе. Звонок был сделан в Кутаиси, откуда во второй половине четверга самолет компании-лоукостера вылетел в направлении Варшавы.

В настоящее время около 160 пассажиров и членов экипажа эвакуированы, на борту самолета работают взрывотехники и кинологи.

Как сообщили позднее в "Объединении аэропортов Грузии", "члены экипажа на борту действовали в соответствии с установленными процедурами и во избежание риска осуществили незапланированную посадку в аэропорту Бухареста. Все пассажиры и члены экипажа были безопасно выведены с судна. На данный момент процесс проверки завершен. Все оказалось ложной тревогой. Самолет перевезен на стоянку и идет посадка пассажиров".

МВД Грузии уже начало расследование по статье о заведомо ложном сообщении о терроризме.

ав

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