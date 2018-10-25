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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 16:50 25.10.2018 - 16:50

Бухарест. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет авиакомпании Wizz-Air, летевший в четверг из Грузии в Польшу, приземлился в Бухаресте из-за угрозы взрыва бомбы.

Как сообщило Национальное радио Румынии, около 17:00 мск самолет приземлился в аэропорту "Отопень" близ столицы Румынии.

По данным радиостанции, самолет совершил посадку после того, как неизвестный сообщил о заложенной на борту бомбе. Звонок был сделан в Кутаиси, откуда во второй половине четверга самолет компании-лоукостера вылетел в направлении Варшавы.

В настоящее время около 160 пассажиров и членов экипажа эвакуированы, на борту самолета работают взрывотехники и кинологи.

ав

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