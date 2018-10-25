Выполнявший рейс Кутаиси-Варшава самолет сел в Бухаресте из-за звонка о бомбе
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Бухарест. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Самолет авиакомпании Wizz-Air, летевший в четверг из Грузии в Польшу, приземлился в Бухаресте из-за угрозы взрыва бомбы.
Как сообщило Национальное радио Румынии, около 17:00 мск самолет приземлился в аэропорту "Отопень" близ столицы Румынии.
По данным радиостанции, самолет совершил посадку после того, как неизвестный сообщил о заложенной на борту бомбе. Звонок был сделан в Кутаиси, откуда во второй половине четверга самолет компании-лоукостера вылетел в направлении Варшавы.
В настоящее время около 160 пассажиров и членов экипажа эвакуированы, на борту самолета работают взрывотехники и кинологи.
ав
Интерфакс