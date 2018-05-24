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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 11:36 24.05.2018 - 11:36

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска, завили в четверг в Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В ходе презентации материалов расследования в Нидерландах участники работы показали фильм, в котором объясняется, как они пришли к такому выводу.

В частности, следователи утверждают, что отследили весь путь переброски из-под Курска на восток Украины ЗРК "Бук" с которого, по заявлению Совместной следственной группы, и была выпущена ракета. Кроме того, следователи предоставили технические данные, доказывающие, по их словам, правильность их вывода.

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