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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 11:51 24.05.2018 - 11:51

*** Отмечается, что следователям удалось установить роли большинства из 100 причастных к катастрофе, но раскрывать эту информацию пока не будут

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет MH17 на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска, завили в четверг в Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В ходе презентации материалов расследования в Нидерландах участники работы показали фильм, в котором объясняется, как они пришли к такому выводу.

В частности, следователи утверждают, что отследили весь путь переброски из-под Курска на восток Украины ЗРК "Бук" с которого, по заявлению Совместной следственной группы, и была выпущена ракета. Кроме того, следователи предоставили технические данные, доказывающие, по их словам, правильность их вывода.

"Наши исследования подтверждают тот факт, что самолет был сбит из "Бука", который попал из Российской Федерации на неподконтрольную (Киеву) территорию", - сказал представитель объединенной следственной группы по расследованию крушения МН17 (из уголовной полиции Нидерландов) Уилберт Паулсен на пресс-конференции этой группы в Гааге в четверг.

По его словам, были проанализированы снимки, которые фиксировали передвижение этого "Бука".

У.Паулсен сообщил, что он презентует несколько дополнительных результатов.

"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", - сказал он.

По словам представителя группы, над расследованием обстоятельств крушения работает минимум несколько сотен людей.

"Мы понимаем, что много предварительных результатов уже были обнародованы... Мы просто собираем факты и проверяем их еще более тщательно, чем делали это ранее", - добавил он.

Совместной следственной группе удалось установить роли большинства из 100 человек, которые почти два года назад были объявлены тем или иным образом причастными к катастрофе с рейсом MH17, заявил в свою очередь главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке.

"28 сентября 2016 года мы объявили о том, что есть группа из 100 человек, которые могут быть тем или иным образом причастны к сбитию MH17. К настоящему моменту роли большинства из них стали более ясны", - сказал Ф.Вестербеке в ходе пресс-конференции Cовместной следственной группы.

В то же время, Ф.Вестербеке заявил, что пока вся эта информации раскрыта не будет, чтобы не навредить дальнейшему расследованию. "Однако расследованию и следственным действиям может навредить, если мы проясним роли тех, кто несет ответственность и причастен, и то, какое именно количество информации нам известно", - отметил он.

Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы.

Согласно выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с поля в районе пос.Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.

Из расследования также следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR была доставлена в Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17 была вновь возвращена на территорию РФ.

***/ эф во мФ

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