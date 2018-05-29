Выручка авиакомпаний Китая выросла на 15,3% в 2017 году
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Пекин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Совокупная выручка авиакомпаний Китая по итогам 2017 года увеличилась на 15,3% и достигла 746 млрд юаней ($117 млрд), свидетельствуют данные Государственного управления гражданской авиации страны.
Общая прибыль отрасли увеличилась на 12,3% - до 65 млрд юаней.
К концу прошлого года в стране насчитывалось 58 авиакомпаний, которые обслуживали 4418 авиамаршрутов, а также 229 сертифицированных аэропортов и 3296 гражданских самолетов, сообщает агентство "Синьхуа".
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс