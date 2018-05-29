Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Пекин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Совокупная выручка авиакомпаний Китая по итогам 2017 года увеличилась на 15,3% и достигла 746 млрд юаней ($117 млрд), свидетельствуют данные Государственного управления гражданской авиации страны.

Общая прибыль отрасли увеличилась на 12,3% - до 65 млрд юаней.

К концу прошлого года в стране насчитывалось 58 авиакомпаний, которые обслуживали 4418 авиамаршрутов, а также 229 сертифицированных аэропортов и 3296 гражданских самолетов, сообщает агентство "Синьхуа".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь аш вв*

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс