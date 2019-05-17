Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 15:40

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Совокупная выручка всех компаний, принадлежащих президенту США Дональду Трампу, сократилась в 2018 году на 4%, до $434,8 млн, из-за падения доходов ряда наиболее известных бизнесов, сообщает агентство Dow Jones со ссылкой на декларацию о доходах американского президента.

В частности, выручка частного курортного клуба "Мар-а-Лаго" во Флориде сократилась на 10%, до $22,6 млн в 2018 году по сравнению с $25,1 млн годом ранее, показали данные, опубликованные Управлением по правительственной этике США. Выручка гольф-клуба Trump National Golf Club снизилась до $13,1 млн с $14,2 млн. Холдинговая компания Trump Corp. сократила выручку более чем на $800 тыс., до $14,8 млн.

В то же время доходы Трампа от ряда других объектов недвижимости за отчетный период увеличились. Гольф-клуб Turnberry в Шотландии принес ему $23,4 млн, что более чем на $3 млн больше, чем годом ранее. Выручка еще одного принадлежащего Трампу гольф-клуба, Trump National Doral в Майами, увеличилась примерно на $1,2 млн, до $75,9 млн. Выручка отеля Trump International Hotel в Вашингтоне выросла примерно на $400 тыс., до $40,8 млн.

Согласно законодательству США, Трамп должен предоставлять сведения о своих доходах ежегодно, указывая в ней стоимость своих активов и полученную от них выручку. Сумма активов, принадлежащих президенту, оценивается как минимум в $1,4 млрд.

Служба финансово-экономической информации

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