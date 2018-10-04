Высланных из Нидерландов россиян подозревают в попытке получить информацию о крушении "Боинга" в Донбассе в 2014г
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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила журналистам, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году.
Она сказала, что ноутбук, принадлежавший одному из четырех высланных из Нидерландов россиян, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии и Малайзии, при этом деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе.
"Мы знали о заинтересованности российских разведывательных служб в этом расследовании (относительно малайзийского "Боинга" - ИФ), и мы приняли соответствующие меры", - сказала министр.
"Обычно мы не раскрываем детали таких контрразведывательных операций", - добавила А.Бейлевелд.
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Интерфакс