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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 13:05 04.10.2018 - 13:05

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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила журналистам, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малайзийского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году.

Она сказала, что ноутбук, принадлежавший одному из четырех высланных из Нидерландов россиян, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии и Малайзии, при этом деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе.

"Мы знали о заинтересованности российских разведывательных служб в этом расследовании (относительно малайзийского "Боинга" - ИФ), и мы приняли соответствующие меры", - сказала министр.

"Обычно мы не раскрываем детали таких контрразведывательных операций", - добавила А.Бейлевелд.

Также в Минобороны сообщили, что Великобритания оказывала Нидерландам поддержку в операции, направленной на разоблачение россиян

1аю ав

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