Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 19:32

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Избежать столкновения российского и американского кораблей в Филиппинском море удалось благодаря слаженной работе американских моряков, заявил в пятницу и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Действия команды российского эсминца в Филиппинском море были безрассудными и нарушали международные нормы. Наша высоко дисциплинированная команда следовала соответствующим правилам и избежала потенциально катастрофического столкновения", - написал Шанахан в Twitter.

"Мы не позволим подобные действия со стороны любой страны, препятствующие свободному и открытому использованию морей нами и нашими союзниками", - добавил он.

Ранее Шанахан обещал, что США обсудят инцидент с российской стороной по военным каналам.

Ранее представитель 7-го оперативного флота США Клейтон Досс сообщил, что российский эсминец едва не столкнулся с американским ракетным крейсером в Филиппинском море в результате действий, которые были "небезопасными и непрофессиональными".

Как сообщал "Интерфакс", российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в юго-восточной части Восточно-Китайского моря, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".

Инцидент произошел в пятницу в 06:35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США, сообщили в пятницу в пресс-службе ТОФ.

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