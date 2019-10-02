Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 9:42

***Там же находится и спецпредставитель США по Афганистану

Дели. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Высокопоставленная делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) направляется в столицу Пакистана Исламабад на переговоры с пакистанскими властями, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя движения.

Во главе делегации из 11 человек в Пакистан отправляется заместитель лидера "Талибана" по политическим вопросам и главный переговорщик талибов мулла Абдул Гани Барадар.

Ранее во вторник в Исламабад прибыл спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, сообщали пакистанские СМИ. По их данным, в Исламабаде Халилзад проведет встречи с военным и гражданским руководством страны.

Неизвестно, встретятся ли Халилзад и Барадар в то время, как они будут находиться в Пакистане. Американская сторона информацию о визите Халилзада не комментировала.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан ранее в сентябре заявлял, что президент США Дональд Трамп должен возобновить диалог с афганским движением "Талибан", так как кризис в Афганистане можно решить только при помощи дипломатии

Визит в Пакистан талибы решили нанести всего через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что переговоры между талибами и Вашингтоном "мертвы", отмечает агентство.

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