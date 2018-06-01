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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 9:12 01.06.2018 - 09:12

Гонконг. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Делегации Южной Кореи и КНДР провели в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме переговоры о реализации решений, принятых на встречах южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в апреле и мае.

Южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн передает, что делегацию Южной Кореи на переговорах в Пханмунджоме возглавлял министр по делам объединения Чо Мён Гюн. Главным переговорщиком от КНДР был председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

"Если взглянуть на межкорейские отношения, то их можно сравнить с повозкой, которая движется навстречу миру, процветанию и объединению", - приводит телеканал слова Ли Сон Гвона в начале переговоров.

"Я верю, что нет такой проблемы, которую мы не решили бы вместе, если мы займемся ей, исходя из доверия, уважения и понимания другой стороны, из тех основ мировоззрения, с которыми согласны и Южная и Северная Кореи", - заявил в свою очередь Чо Мён Гюн.

Также на переговорах присутствовали высокопоставленные сотрудники министерств транспорта, спорта, культуры.

По данным Уай-Ти-Эн, стороны обсуждали подготовку к годовщине первого межкорейского саммита, состоявшегося в 2000 году. Кроме этого, отмечает телеканал, по-видимому, еще одной темой был проект соединения железнодорожных сетей Южной Кореи и КНДР.

"По-видимому, серьезных отличий в позициях сторон (на переговорах в Пханмунджоме - ИФ) не было", - заявил по итогам переговоров представитель южнокорейского министерства по делам объединения.

Он добавил, что стороны условились о новой встрече.

27 апреля прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме этого, в прошлую субботу Мун Чжэ Ин провел встречу в демилитаризованной зоне с Ким Чен Ыном. Лидеры, в частности, договорились работать вместе для организации саммита КНДР-США.

1аю ар

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