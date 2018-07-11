Высокопоставленный брокер Morgan Stanley уволен за домогательства в его отделе
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Лос-Анджелес. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Глава четырех брокерских отделений Morgan Stanley Роберт Перри уволен из компании за неоднократные случаи домогательств и грубого поведения сотрудников его отдела, пишет Dow Jones.
Сам Р.Перри не обвиняется в неподобающем поведении, но информированные источники сообщили, что компания начала расследование причин, по которым он допустил подобные случаи среди своих подчиненных.
За последние полтора года четыре сотрудницы Р.Перри подали в суд на своих коллег. В частности, одна из них обвинила сотрудника в том, что он вылил ей на голову стакан воды перед всем офисом. Другая, работавшая стажером, пожаловалась на то, что брокер компании, с которым она состояла в отношениях, закрыл ей доступ к клиентским файлам. Еще одна сотрудница рассказала, что ее руководитель потребовал от нее интимных фотографий.
Отмечается, что клиентами подразделений, которые возглавлял Р.Перри, были такие известные люди, как предприниматель Илон Маск и певица Кэти Перри. Сам он работает в Morgan Stanley с 1993 года.
Брокерский бизнес приносит Morgan Stanley порядка 45% выручки.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс