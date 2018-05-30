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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 9:06 30.05.2018 - 09:06

Гонконг. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Вице-председатель Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль в среду отправился авиарейсом из Пекина в Нью-Йорк для переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, передает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

По данным телеканала, Ким Ён Чхоля сопровождают северокорейские дипломаты, ответственные за отношения с США и за межкорейский диалог. Сам Ким Ён Чхоль избегал бесед с журналистами в пекинском аэропорту.

Уай-Ти-Эн отмечает, что ранее американские власти подтвердили визит Ким Ён Чхоля в Нью-Йорк и встречу с М.Помпео.

Ожидается, что Ким Ён Чхоль и М.Помпео проведут финальный раунд дискуссий, посвященных подготовке к саммиту президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Накануне Уай-Ти-Эн передавал, что в Пекине Ким Ён Чхоль вел переговоры с официальными лицами КНР.

Телеканал напоминает, что ранее Ким Ён Чхоль и М.Помпео, на посту госсекретаря дважды совершивший визит в Пхеньян, сыграли ключевую роль в развитии диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.

1аю ар

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