Высокопоставленный представитель северокорейского руководства прибыл на переговоры в Белый дом
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*** Это первый визит в Белый дом представителя Пхеньяна за 18 лет
Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль в пятницу прибыл в Белый дом.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп проведет с Ким Ён Чхолем короткую встречу в Овальном кабинете. В ходе встречи Ким Ён Чхоль вероятно передаст Д.Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Как писала ранее газета "Уолл-стрит джорнэл", в письме КНДР Ким Чен Ын говорит о заинтересованности возможным саммитом между главами двух государств.
Представителя северокорейских властей принимают в Белом доме впервые за 18 лет.
На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.
Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.
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Интерфакс