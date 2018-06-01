Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 19:36 01.06.2018 - 19:36

*** Это первый визит в Белый дом представителя Пхеньяна за 18 лет

(расширенная версия)

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль в пятницу прибыл в Белый дом.

Ким Ён Чхоля у парадного входа встретил руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, вместе они зашли в западное крыло Белого дома.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп проведет с Ким Ён Чхолем короткую встречу в Овальном кабинете. В ходе встречи Ким Ён Чхоль вероятно передаст Д.Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как писала ранее газета "Уолл-стрит джорнэл", в письме КНДР Ким Чен Ын говорит о заинтересованности возможным саммитом между главами двух государств.

Представителя северокорейских властей принимают в Белом доме впервые за 18 лет. В 2000 году в США приезжал первый заместитель председателя комитета обороны КНДР Чо Мен Рок. Тогда он встретился в Вашингтоне с президентом США Биллом Клинтоном.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line