Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 11:19

Кабул. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Теневой губернатор афганской провинции Саманган, представитель "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин убит в ходе авиаудара правительственных сил, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Афганистана.

"Автомашина, в которой ехал Мавалави Нуриддин и четверо его телохранителей, подверглась удару с воздуха вблизи селения Туксин уезда Дара-и-Суф в 9 утра в воскресенье", - сказал агентству начальник пресс-центра 209 корпуса афганской армии Ханиф Резаи.

"Все находившиеся в машине боевики убиты", - сообщил Резаи.

Талибы эти сведения пока не комментировали.

аг

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