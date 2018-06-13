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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 16:05 13.06.2018 - 16:05

Берлин. 13 июня. ИНТЕРФАКС - В квартире подозреваемого в подготовке теракта в Кельне, 29-летнего гражданина Туниса, нашли высокотоксичный яд рицин, сообщает в среду со ссылкой на источники в правоохранительных кругах газета Koelner Stadt-Anzeiger.

Мужчину вместе с женой задержали в их квартире во вторник вечером после того, как полицейские источники сообщили, что задержанный заказал и хранил у себя "отравляющие вещества в большом объеме".

Прокуратура начала расследование в отношении мужчины, женщину же отпустили домой - сообщается, что это принявшая ислам гражданка Германии. У пары четверо детей.

По информации издания, подозреваемый приехал в Германию в ноябре 2016 года, до сих пор он не был замечен в правонарушениях.

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