Высокотоксичный яд рицин обнаружен в квартире задержанного в Кельне предполагаемого террориста - газета
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Берлин. 13 июня. ИНТЕРФАКС - В квартире подозреваемого в подготовке теракта в Кельне, 29-летнего гражданина Туниса, нашли высокотоксичный яд рицин, сообщает в среду со ссылкой на источники в правоохранительных кругах газета Koelner Stadt-Anzeiger.
Мужчину вместе с женой задержали в их квартире во вторник вечером после того, как полицейские источники сообщили, что задержанный заказал и хранил у себя "отравляющие вещества в большом объеме".
Прокуратура начала расследование в отношении мужчины, женщину же отпустили домой - сообщается, что это принявшая ислам гражданка Германии. У пары четверо детей.
По информации издания, подозреваемый приехал в Германию в ноябре 2016 года, до сих пор он не был замечен в правонарушениях.
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Интерфакс