Париж. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Выставка "Тутанхамон, сокровища фараона" стала рекордной по посещаемости за всю историю французской столицы, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на организаторов мероприятия.
Выставка открылась в марте этого года в парке Ла-Виллет в Париже. За это время ее посетили более 1,3 млн человек, что является рекордным показателем для выставок, когда-либо проходивших в столице Франции.
Новый рекорд - на 100 тыс. человек лучше предыдущего, установленного также на выставке, посвященной Тутанхамону, которая проходила в 1967 году в Малом дворце в Париже.
При этом рекордный показатель еще будет улучшен, так как выставка завершится выставка только 22 сентября. На ней представлено около 150 экспонатов, привезенных из Большого Египетского музея в Каире.
Перед тем, как экспонаты были привезены во Франции, их выставляли в Лос-Анджелесе. Ожидается, что после завершения выставки в Париже их направят в Лондон, а затем в Сидней.
Тутанхамон был далеко не самым могущественным фараоном Египта, однако он вошел в историю, так как в 1922 году британский археолог Говард Картер сумел отыскать его нетронутую, роскошно украшенную гробницу. Изучение этой гробницы дало ученым массу информации и Древнем Египте.
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