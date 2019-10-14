Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 19:50

*** 15 октября стартует первая в Саудовской Аравии Неделя российского кино

Москва. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Министры культуры России и Саудовской Аравии Владимир Мединский и Бадр бен Абдалла бен Мохаммед Аль-Фархан Аль-Сауд открыли выставку работ Василия Кандинского и экспозицию современного искусства, работы в которой созданы при помощи искусственного интеллекта.

"Сегодня открывается замечательное мероприятие - месяц российской культуры в Саудовской Аравии, в течение которого жители Эр-Рияда будут иметь возможность увидеть выставку Кандинского, также пройдёт российская кинонеделя, где впервые в Саудовской Аравии покажут российские и советские фильмы. Кроме этого, покажут выставку, которая пользовалась большим успехом в Санкт-Петербурге. Это экспозиция произведений, которые создаются с помощью искусственного интеллекта и самых неожиданных, новейших материалов", - сказал Владимир Мединский, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, культурное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией в последний год развивается особенно активными темпами, чему способствует руководство Минкультуры королевства.

На выставке в Культурном центре короля Фахда посетители смогут увидеть 19 картин основателя абстрактного направления в живописи, которые впервые привезены на Ближний Восток.

Среди работ - несколько произведений, относящихся к раннему творчеству художника, когда он находился под сильным влиянием народного искусства российского Севера. Однако большую часть произведений составляют беспредметные работы Кандинского, в том числе "Черное пятно" (1917) и "Картина с остриями" (1919).

Также в выставочном центре открылась выставка современного искусства "Искусственный Интеллект и Диалог Культур", картины в которой созданы с помощью технологий искусственного интеллекта. В выставке принимают участие ведущие художники из 10 стран, работающие в этой сфере, включая российского ученого, лауреата Нобелевской премии 2010 года по физике Константина Новоселова, который представляет композицию "Время".

Кроме того, нынешняя экспозиция дополнена работами саудовских художников.

"Дни" будут проходить на площадке Культурного центра имени короля Фахда до 14 ноября.

Кроме того, 15 октября стартует первая в Саудовской Аравии Неделя российского кино. Подданные королевства увидят девять отечественных фильмов и мультфильмов. Это "Летят журавли", "Тренер", "Салют-7", "Сталинград", "Зеркало", "Иди и смотри", "Гофманиада", "Ежик в тумане" и "Старик и море".

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