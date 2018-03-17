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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 12:07 17.03.2018 - 12:07

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Лондон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу, приводит в субботу телеканал "Скай ньюс" заявление МИД Британии.

"Ответ России не меняет обстоятельства дела - покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".

"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах. Россия несет ответственность за то, чтобы отвечать за свои действия и выполнять международные обязательства", - сообщает британский МИД.

Внешнеполитическое ведомство Британии добавило, что "ожидало подобной реакции" со стороны Москвы на меры Лондона.

Ожидается, что в совет национальной безопасности Великобритании проведет заседание в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие шаги Лондона в этом деле.

Ранее сообщалось, что Москва в числе ответных мер на действия Лондона высылает 23 британских дипломатов и прекращает деятельность в РФ Британского совета, а также отзывает свое согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.

Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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