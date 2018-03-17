Высылка из РФ британских дипломатов не меняет позицию Лондона по "делу Скрипаля" - МИД Британии
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Лондон. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу, приводит в субботу телеканал "Скай ньюс" заявление МИД Британии.
"Ответ России не меняет обстоятельства дела - покушение на убийство двух человек на территории Британии, за которое несет ответственность Россия при отсутствии альтернативного заключения", - говорится в заявлении.
В нем подчеркивается также, что у Лондона "нет разногласий с народом России".
"Мы продолжаем считать, что разрыв диалога между нашими странами не в наших национальных интересах. Россия несет ответственность за то, чтобы отвечать за свои действия и выполнять международные обязательства", - сообщает британский МИД.
Внешнеполитическое ведомство Британии добавило, что "ожидало подобной реакции" со стороны Москвы на меры Лондона.
Ожидается, что в совет национальной безопасности Великобритании проведет заседание в начале следующей недели, чтобы обсудить дальнейшие шаги Лондона в этом деле.
Ранее сообщалось, что Москва в числе ответных мер на действия Лондона высылает 23 британских дипломатов и прекращает деятельность в РФ Британского совета, а также отзывает свое согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.
Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ.
Россия все обвинения в связи с делом Скрипаля отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.
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Интерфакс