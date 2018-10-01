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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 16:31 01.10.2018 - 16:31

Таллин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Выходцы из Украины в этом году получили втрое больше временных видов на жительство в Эстонии, чем иммигранты из всех остальных стран вместе взятых.

При этом среди оформивших краткосрочное разрешение на работу в Эстонии доминирование украинцев выражено еще сильнее, сообщил в понедельник портал телерадиовещания ERR со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

В первые шесть месяцев текущего года Департамент полиции и погранохраны выдал 1268 срочных видов на жительство в рамках иммиграционной квоты. Из них 941 вид на жительство получили граждане Украины, 108 - Белоруссии, 95 - России и еще 124 - граждане других стран.

Треть получивших вид на жительство имеют высшее образование, еще треть - среднее специальное или диплом об окончании техникума, а остальные - основное или среднее образование.

Среди оформивших разрешение на краткосрочную работу сроком до 12 месяцев доля украинцев еще больше: по положению на середину сентября в Эстонии с начала года было выдано 13 410 таких разрешений, в том числе гражданам Украины - 10 602 (около 80%), Белоруссии - 689, Молдавии - 582 и России - 542.

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