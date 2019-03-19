Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 17:43

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что Великобритания не сможет выйти из Евросоюза 29 марта, как планировалось ранее, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

Накануне спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил, что британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения.

Ожидается, что Т.Мэй в ближайшие дни обратится к ЕС с просьбой перенести сроки Brexit.

Парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному Т.Мэй соглашению, и оба раза отверг эту сделку.

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