Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:10

Париж. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Выход России и Совета Европы стал бы ударом для россиян и работающих в этой стране неправительственных организаций, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это выглядело бы как санкции против граждан России, против неправительственных организаций, активистов, которые воспринимают СЕ как некую форму защиты", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

"Быть членом СЕ - это означает давать своим гражданам доступ к суду - ЕСПЧ, а также - быть частью общего юридического пространства", - напомнил Макрон.

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