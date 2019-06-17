Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:22

Париж. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Выход России и Совета Европы стал бы ударом для россиян и работающих в этой стране неправительственных организаций, заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это выглядело бы как санкции против граждан России, против неправительственных организаций, активистов, которые воспринимают СЕ как некую форму защиты", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

"Быть членом СЕ - это означает давать своим гражданам доступ к суду - ЕСПЧ, а также - быть частью общего юридического пространства", - напомнил Макрон.

"То, что происходило - это процесс полного выхода России из СЕ. Мы поддержали инициативы, которые проводились под финским председательством. Они заключаются в том, чтобы призвать РФ выполнить все условия (пребывания в СЕ - ИФ)..., совершить необходимые выплаты", - добавил он.

Президент Франции призвал не считать эти инициативы стремлением ослабить санкционное давление на Москву.

"Речь идет не о стремлении снять санкции или нормализовать что бы то ни было, а о том, чтобы избежать выхода России и Совета Европы. Такой выход нам невыгоден, учитывая то, каковы наши цели. Кроме того, такой выход - это было бы плохо для российских граждан", - подытожил Макрон.

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