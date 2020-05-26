Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 14:37

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил во вторник, что сложившаяся ситуация вокруг Договора об открытом небе иллюстрирует ухудшение обстановки в сфере безопасности во время пандемии в мире коронавируса COVID-19.

"Ситуация в сфере безопасности ухудшилась... Недавнее заявление США о выходе из Договора об открытом небе иллюстрирует, как растет неопределенность в сфере безопасности в мире", - сказал он на заседании в Европарламенте, посвященном вопросам оборонной политики Европы во времена после пандемии COVID-19.

21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

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