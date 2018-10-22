Выход США из ДРСМД приведет к гонке вооружений, считают в Вене
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Берлин. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает новой гонкой вооружений, заявил представитель правительства Австрии агентству APA.
По его словам, такой шаг Вашингтона "в итоге приведет к гонке вооружений, что нужно во что бы то ни стало избежать".
При этом он подчеркнул, что ДРСМД является "крайне важным для стабильности и мира в Европе и за ее пределами".
1аю ав
Интерфакс