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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 16:50 22.10.2018 - 16:50

Берлин. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает новой гонкой вооружений, заявил представитель правительства Австрии агентству APA.

По его словам, такой шаг Вашингтона "в итоге приведет к гонке вооружений, что нужно во что бы то ни стало избежать".

При этом он подчеркнул, что ДРСМД является "крайне важным для стабильности и мира в Европе и за ее пределами".

1аю ав

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